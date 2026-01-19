Exatlón México: José Ochoa elimina a esta querida LEYENDA ROJA y su equipo se queda sin uno de sus elementos más importantes

José Ochoa sigue haciendo historia en la novena temporada de Exatlón Méxic o y ahora pudo eliminar a otra leyenda Roja, hablamos de Adrián Medrano. El referente de los Escarlatas no se salvó de ir al Duelo de Eliminación y primero tuvo que competir contra su compañero Benyamin Saracho, quien evitó ir a la segunda parte de la Pugna Máxima ante Joe de la Selva.

¿Cuántos Rojos ha eliminado José Ochoa en la novena temporada de Exatlón México?

José Ochoa es uno de los novatos que ha estado por varias semanas como uno de los peores rendimientos en la novena temporada de Exatlón México , sin embargo, Joe de la Selva ya lleva 4 atletas Rojos eliminados en esta novena temporada, y es que el tapatío se convierte en otro competidor cuando se trata de ir a un Duelo de Eliminación.

¿Quiénes son los atletas Rojos que José Ochoa ha eliminado en Exatlón México?

El primero en saber quién era José Ochoa en los Duelos de Eliminación fue Luis Ferreiro; este novato estaba a la par de Joe de la Selva, sin embargo, la historia del Tarzán Tapatío se dio el 17 de noviembre de 2025. La primera leyenda Roja en ser el segundo enemigo en salir gracias al nivel del competidor celeste fue Mau Wow el 1 de diciembre.

La tercera leyenda Roja en ser eliminada gracias a los lanzamientos del Tarzán Tapatío fue Heber Gallegos el 15 de diciembre de 2025. Thunder llegaba a ocupar el sitio de Aristeo Cázares, pero no pudo ante este novato Azul que ha demostrado una vez más que, sacar a los rivales escarlatas es su especialidad.

El cuarto enemigo Rojo fue Adrián Medrano este domingo 18 de enero de 2026; la leyenda de la marca tuvo que ir al Duelo de Eliminación pero, primero tuvo que medirse ante su compañero de equipo, Benyamin Saracho, quien evitó pelear ante Joe de la Selva; mismo que terminó por sacar a un elemento importante de los escarlatas.

Adrián Medrano se va de la novena temporada de Exatlón México, pero de acuerdo con lo que contó Antonio Rosique, la leyenda Roja no sólo es un atleta, puesto que, como parte de su ritmo de vida, el referente de la marca se viste de Spiderman para visitar a los niños en los hospitales.