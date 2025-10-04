Exatlón México| Avance 5 |La tensión aumenta y la rivalidad amenaza la convivencia
La rivalidad está al rojo vivo y el riesgo de eliminación acecha. ¿Quién logrará resistir la tensión en Exatlón México? Descúbrelo esta noche.
La tensión en Exatlón México alcanza un punto crítico: la rivalidad entre los equipos no solo se siente en los circuitos, también comienza a afectar la convivencia diaria. Con el riesgo de eliminación latente, cada atleta sabe que debe darlo todo en la arena para evitar que uno de sus compañeros quede en la cuerda floja.
