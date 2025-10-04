Exatlón México | Batalla por La Supervivencia| Atletas varoniles enfrentan el riesgo de despedirse de la competencia
El margen de error es mínimo y todo puede definirse en cuestión de segundos, dejando claro que la supervivencia depende tanto del esfuerzo como de la estrategia colectiva.
En Exatlón México la tensión alcanza su punto más alto con La Batalla por la Supervivencia varonil, donde cada atleta sabe que debe dar el máximo para evitar poner en riesgo su permanencia en la competencia. La presión no solo recae en el rendimiento individual, sino también en la capacidad de los equipos para mantenerse unidos y demostrar fortaleza en un momento decisivo.
