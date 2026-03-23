¿Heliud pulido y Sofía arroyo de Exatlón México son novios? La verdad tras el rumor que sacude redes sociales

El programa de Exatlón México no sólo reúne a los mejores atletas de alto rendimiento del país, también hace que sus participantes conozcan a sus futuros esposos, un claro ejemplo de esto es la relación de Casandra Ascencio y Christian Anguiano, quienes el sábado 21 de marzo de 2026 se casaron, sin embargo, su ceremonia pasó a segundo plano luego de que en las redes sociales apareciera una foto de Heliud Pulido y atrás de él Sofía Arroyo, fue por ello que, algunos fanáticos se preguntan si la nadadora y Black Panther ya son novios.

Te puede interesar: Exatlón México: Pamela Verdirame revela información importante sobre su separación y muestra PRUEBAS de una supuesta traición

¿Heliud Pulido y Sofía Arroyo ya son novios?

A través de las redes sociales se ha hecho viral una foto en donde se ve supuestamente a Heliud Pulido en la boda de Casandra Asencio y Christian Anguiano, sin embargo, lo que llama la atención es que, detrás del olímpico Rojo, se ve supuestamente a Sofía Arroyo, sin embargo, esta imagen no ha sido confirmada y no se ha dado a conocer si la nadadora asistió a la celebración de las leyendas Azules de Exatlón México.

Algunos seguidores de Exatlón México afirman que sí se trata de la nadadora, sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer otras fotos donde aparezca, pero, algunos de los seguidores del reality deportivo, se dieron cuenta que, Sofía Arroyo no ha subido historias a su cuenta oficial de Instagram.

Pamela Verdirame y su historia donde señala a la nadadora como la culpable de su separación

Pamela Verdirame subió unas historias a su cuenta oficial de Instagram el pasado 29 de diciembre de 2025, donde reveló que, supuestamente quien habría sido la supuesta culpable de su separación con Heliud Pulido, habría sido la nadadora Sofía Arroyo, quien estuvo con su entonces pareja en la séptima temporada de Exatlón México, donde compartió vestuario ya que ambos estuvieron en el equipo Rojo.

|IG: pameverdirame

En las historias, Pamela Verdirame subió unas fotos donde revela una conversación que tuvo con la nadadora, en esta charla, y aunque no se ve el nombre de Sofia Arroyo, se puede leer que, la entonces novata le agradecía a Pame porque Pulido le había ayudado mucho, y que esperaba coincidir con los dos en el futuro; sin embargo, lo que llamó la atención fue que, en esta misma imagen se puede leer la siguiente leyenda: “Tengan cuidado, que así empiezan”, con otro video donde aparecen, el olímpico, Pame y la entonces novata escarlata.