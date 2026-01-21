Exaltón México: 3 datos sobre Mati Álvarez que nadie conocía

La novena temporada de Exatlón México está en curso, y aunque muchos piensen que es un All Star debido al gran elenco que está en competencia, la realidad es que es una campaña regular. Dentro de los grandes atletas está Mati Álvarez, quien es la más ganadora de la marca sumando 4 campeonatos, 3 de ediciones normales y 1 copa; es por ello que aquí te diremos 3 cosas de Terminator que nadie conocía.

¿Cuáles son los 3 datos de Mati Álvarez que nadie conocía?

Un dato que nadie conocía sobre Mati Álvarez o que pocos conocían, es que Golden Champion tiene un hermano gemelo, el cual se llama Carlos Álvarez Sierra, quien de igual manera es un deportista de la misma edad, sin embargo, este chico no tiene la misma fama que su hermana.

Cuenta con 8 éxitos a nivel deportivo como: fue 10 veces campeona nacional, suma 23 medallas de Oro en Olimpiada Nacional, récord nacional en Salto de Longitud, categoría Sub-18, récord mexicano en relevo 4x100 sub-20, récord CONADEIP en 2019, séptimo lugar mundial en World Junior Championship, tercer lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Salto de Longitud.

Pero, el dato que pocos sabían de Golden Champion es que es la atleta más joven en participar en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 con apenas 15 años de edad.

¿Qué estudió Mati Álvarez?

Golden Champion estudió en la Universidad de las Américas de Puebla UDLAP, cuenta con una licenciatura en Mercadotecnia. En esta escuela fue capitana del Equipo de Atletismo Aztecas de la UDLP durante 3 años, aquí realizó la prueba de salto de longitud en los primeros 2 años, y luego formó parte del heptatlón ya en su último año.

¿Cuáles fueron las temporadas en las que quedó campeona Mati Álvarez?

La primera vez que Terminator fue campeona de Exatlón México fue en la tercera temporada a lado de Heliud Pulido en la edición 2019-2020. Golden Champion se coronó como bicampeona de la marca en la campaña 2020-2021 a lado de Patricio Pato Araujo; esta hazaña la volvió a repetir en la séptima era del programa del 2023-2024.

Actualmente sigue compitiendo en la novena edición de Exatlón México y se encuentra en el primer puesto de la tabla de rendimiento con el porcentaje más alto. La poblana se ubica en la cima con 189 carreras hechas, de las cuales ha ganado 137 y sólo ha perdido en 52 ocasiones; esto le da como resultado el 72.49% de efectividad.