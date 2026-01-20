Exatlón México: Azules y Rojos compiten por este premio; ¿quién gana HOY miércoles 21 de enero el Juego de los Enigmas?

La semana 17 de la novena temporada de Exatlón México ha dado inicio, y con ello las competencias siguen. Los Rojos por fin pudieron regresar a la Villa 360 luego de estar 2 semanas y media en las Barracas; los Azules por su parte, ganaron La Ventaja que es detener por 10 segundos a una mujer u hombre. Pero, este miércoles 21 de enero de 2026 se lleva a cabo el Juego de los Enigmas y aquí te diremos quién se lleva esta prueba, para saber qué equipo gana, es necesario que sintonices la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país o dar clic aquí .

Te puede interesar: Exatlón México: Rojos atacan y los Azules defienden, ¿quién gana HOY lunes 19 de enero la Villa 360?

Los Rojos por fin regresan a la Villa 360 en Exatlón México

Los Rojos por fin pudieron regresar a la Villa 360 de Exatlón México . El equipo escarlata se había instalado en las Barracas desde la semana 14, por lo que, estuvo 2 semanas y media sin las comodidades del inmueble con lujos. Sin embargo, fue el pasado lunes 19 de enero de 2026 cuando pudieron recuperar este terreno.

Los Azules iniciaron la primera ronda con un marcador de 4-2, sin embargo, el tiro final fue lo que quizás supieron aprovechar mejor los Rojos, ya que era tirar un disco deslizándose sobre una superficie plana 3 tótems. De hecho, Adrián Leo sumaba 8 juegos sin ver el fracaso ante el Mono Osuna, pero, el vigente campeón rompió dicha marca y regresó con un mejor tino.

Todo esto se verá en el avance del martes 20 de enero en Exatlón México

Tras perder la Villa 360, los Azules competirán en el Juego de los Enigmas, sin embargo, haber perdido el terreno lujoso traerá varios conflictos en el equipo Azul, de hecho, podría se verá una discusión fuerte entre Katia y Koke Guerrero. De acuerdo con el avance veremos a Kat-Attack decir que ella nunca se va a quedar callada, y posteriormente una escena donde el Hechicero del Aire le está reclamando algo, pero la novata le hace una señal de que no es su culpa.

El Juego de los Enigmas será una competencia bastante buena, y es que la producción siempre pone en disputa varios premios muy ostentosos, de hecho, desde hace tiempo ya no se ha colocado la Caja Maldita que es un incentivo de broma. Recuerda que, este proceso tiene 3 opciones donde cada atleta se inclina por dicho número, 1,2 o 3.

De hecho, este martes 20 de enero también se pone en juego la competencia por la Medalla Femenil, y tener esta presea significa tener una vida extra en el Duelo de Eliminación. Recordemos que, en esta ocasión no es transferible por lo que, quien se haga con este premio sólo será quien pueda ocupar el crédito adicional en la Pugna Máxima.

