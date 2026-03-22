Exatlón México | Programa Completo | Descubre quién gana la segunda Batalla por la Supervivencia y el Duelo de Eliminación

No te pierdas el programa completo de la semana 25 de la novena temporada de Exatlón México de hoy domingo 22 de marzo de 2026, Rojos y Azules compitieron por la segunda Batalla por la Supervivencia y por el Duelo de Eliminación.

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