Exatlón México | Programa Completo | Descubre quién gana la segunda Batalla por la Supervivencia y el Duelo de Eliminación
Este domingo 22 de marzo de 2026 se llevó a cabo el final de la semana 25 de la novena temporada de Exatlón México, ¿quién perdió un elemento, Rojos o Azules?
No te pierdas el programa completo de la semana 25 de la novena temporada de Exatlón México de hoy domingo 22 de marzo de 2026, Rojos y Azules compitieron por la segunda Batalla por la Supervivencia y por el Duelo de Eliminación.
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