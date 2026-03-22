Exatlón México | AVANCE | Evelyn Guijarro y Koke Guerrero señalan a Valery Carranza como la culpable de la eliminación de Doris del Moral

Evelyn Guijarro y Koke Guerrero se verán muy molestos con Valery Carranza este lunes 23 de marzo de 2026 en la semana 26 de la novena temporada de Exatlón México, al parecer, el Hechicero del Aire la señalará como la infiltrada y amigas de los Rojos.

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