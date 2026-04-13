Exatlón México: Rojos atacan y Azules defienden, descubre quién gana la Villa 360 hoy lunes 13 de abril en vivo por la señal de Azteca Uno

La semana 29 de la novena temporada de Exatlón México inicia hoy lunes 13 de abril de 2026 con dos competencias sumamente importantes, el Juego por la Ventaja y la Villa 360; si quieres saber quién gana el inmueble con lujos, no olvides sintonizar en vivo la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, o bien puedes dar clic aquí para ver contenido exclusivo del reality deportivo como fotos, videos y programas completos.

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¿Quiénes ganaron el auto en Exatlón México el pasado domingo 12 de abril?

La semana 28 fue un ciclo bueno para los competidores, y es que la producción de Exatlón México puso en juego dos carros cero kilómetros, por lo que, la Batalla Motorizada del reality deportivo inició desde el pasado viernes 10 de abril, en aquella competencia, quienes ganaron el primer juego de la serie fueron los Rojos; para el domingo 12 de abril, se llevó a cabo la segunda pugna por este premio y fueron los Azules quienes se impusieron a los rivales para alargar un tercer enfrentamiento.

Para la tercera Batalla por el Auto, Rojos y Azules tuvieron que determinar quiénes pelearían por los carros en una carrera de relevos, donde los elegidos para competir fueron: Mati Álvarez y Benyamin Saracho por parte de los escarlatas, mientras que, en el grupo celeste, los que dieron todo fueron Alexis Vargas y Evelyn Guijarro.

El Speed Galgo y el Ninja Mexicano fueron los encargados de limpiar el camino y correr el circuito, sin embargo, quien se impuso por segundos fue el peleador de artes marciales mixtas, y fue así como Evelyn Guijarro y Mati Álvarez nos regalaron un tiro final memorable; la primera en meter el aro en el círculo fue Sniper, posteriormente falló el segundo pero al tercer intento lo logró y a la par, Golden Champion metía presión al ir 2-1, pero fue la vigente campeona quien pudo acertar en el tercero y de esta forma, los Azules pelearían por el Auto en la Batalla Final.

Ya en la Batalla Final por el Auto, Valery, Katia y Evelyn tuvieron que competir, mientras que Alexis Vargas hizo lo suyo ante Adrián Leo, sin embargo, fue Mufasa quien se hizo con el carro y Sniper igual, con ello la semana 28 de la novena temporada concluyó y sin ningún eliminado, pero en la semana 29, todo volverá a ser como antes.