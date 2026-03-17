Exatlón México: Rojas y Azules compiten por el Power Token Femenil hoy martes 17 de marzo

La semana 25 de la novena temporada de Exatlón México inició este lunes 16 de marzo de 2026 con dos pruebas muy valiosas, las cuales se inclinaron hacia el lado del Azul, pero, para hoy se llevará a cabo la competencia por el Power Token Femenil, el cual es una moneda para poder intercambiar por electrónicos, para saber quién lo gana este martes 17 de marzo, no olvides sintonizar la señal en vivo por Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país o bien da clic aquí.

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Los Azules muy heridos tras la salida de Ernesto Cázares

Antes de llevarse a cabo el Juego por la Ventaja, los Azules llegaron a la Villa 360, donde los Rojos ya los estaban esperando, y fue precisamente Humberto Noriega, Mario Mono Osuna y Benyamin Saracho, quienes se burlaron de sus rivales al ver que Ernesto Cázares no regresaba; sin embargo, quien llegó gritando que no se había ido fue Koke Guerrero y lanzó una dura amenaza al Speed Galgo, quien de acuerdo con el Hechicero del Aire, gana una y lo celebra, pero su estadística no es tan buena, porque ha perdido más de lo que ha celebrado.

Doris del Moral fue quien se veía más enojada y le dijo a Koke que no estaba padre que los Rojos gozaran sus bajas; además, Bulldozer prometió salir con todo para poder ganarles a los rivales y que su odio era tan grande que no iba a permitir volver a dejar ir un punto en ninguna competencia. La que dio a conocer también que su grupo estaba bastante triste y bajoneado fue Valery Carranza, la jugadora de futbol bandera aseguró que su equipo debe ir con todo ya que es todo o nada.

Avance

Por otro lado, la semana 25 inició como bien se dijo a favor del equipo Azul, quienes se llevaron el Juego por la Ventaja con un marcador de 5-3 y además pudieron retener la Villa 360 con un tablero final de 8-3; esto provocó el enojó de Mario Mono Osuna, quien al parecer se desesperó por la falta de compromiso de Benyamin y Karol Rojas, quienes al parecer estaban celebrando la derrota.

