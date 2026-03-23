Exatlón México: Rojos defienden y Azules atacan, descubre quién gana hoy en vivo por la señal de Azteca Uno la Villa 360

La semana 26 de la novena temporada de Exatlón México ha dado inicio hoy lunes 23 de marzo de 2026, sin embargo, quienes comienzan este nuevo ciclo de la competencia con una baja sumamente importante, son los Azules, quienes perdieron a Doris del Moral el pasado domingo; pero, como el reality deportivo debe continuar, aquí te diremos qué grupo gana la Villa 360; si quieres saber quién se hace con el inmueble, sintoniza la señal en vivo a través de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, o bien da clic aquí.

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Doris del Moral, una ausencia que la sufre mucho Evelyn Guijarro

Los Azules perdieron a Doris del Moral desde el pasado viernes cuando su equipo perdió la primera Batalla por la Supervivencia, tras este fracaso, fue la misma Bulldozer quien se veía muy molesta con Valery Carranza, a quien le señaló que no podía ser un flan y menos para Karol Rojas, quien siempre la elige ya que la novata sabe que es un punto seguro.

Pero, la razón por la que Bulldozer le dijo a Valery que no podía ser un flan, es que la leyenda Azul ya tiene varias temporadas y además fue Doris quien dijo que, no era posible que su compañera fuera de las mejores en el Duelo de Eliminación y no en una competencia normal, Del Moral aseguró que, si TouchDown Val compitiera como cuando va a la pugna máxima, el equipo estaría en otra situación.

El domingo fue el día más triste para los Azules puesto que, también perdieron la segunda Batalla por la Supervivencia, y debido a este fracaso, los celestes tuvieron que mandar a Doris del Moral, Katia Gallegos y a Valery Carranza al Duelo de Eliminación, donde precisamente, la jugadora de Futbol Bandera se salvó primero y no tuvo que ocupar sus medallas, a diferencia de la basquetbolista, quien se gastó sus 2 preseas mientras que, Bulldozer se jugó casi toda la competencia con una vida; al final fue Cat-Attack quien terminó por eliminar a Corazón Valiente.

Los Rojos saben que los Azules están muy tristes

En el avance que se vio tras concluir el Duelo de Eliminación, vimos cómo es que los Rojos se burlarán de la salida de Doris, especialmente Humberto Noriega y Mario Mono Osuna; de hecho, Prime Time será quien se mofe más de los Azules, mientras que, el exfuitbolista de la Liga MX les dirá a sus compañeros que los celestes están en decadencia tras la salida de Bulldozer.