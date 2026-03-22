Exatlón México | Duelo de Eliminación | Evelyn Guijarro, Katia Gallegos, Doris del Moral o Valery Carranza, descubre quién sale eliminada

El Duelo de Eliminación de la semana 25 de la novena temporada de Exatlón México terminó hoy domingo 22 de marzo de 2026, y quienes fueron a la pugna máxima fueron: Doris del Moral, Katia Gallegos y Valery Carranza.

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