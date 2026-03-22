Exatlón México | Duelo de Eliminación | Evelyn Guijarro, Katia Gallegos, Doris del Moral o Valery Carranza, descubre quién sale eliminada
Las participantes Azules fueron al Duelo de Eliminación de la semana 25 de la novena temporada de Exatlón México, pero ¿quién es la eliminada del 22 de marzo?
El Duelo de Eliminación de la semana 25 de la novena temporada de Exatlón México terminó hoy domingo 22 de marzo de 2026, y quienes fueron a la pugna máxima fueron: Doris del Moral, Katia Gallegos y Valery Carranza.
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