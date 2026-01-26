Exatlón México: ¿José Ochoa predijo su salida? “De aquí ningún participante ROJO me saca”

José Ochoa fue el eliminado de la semana 17 de la novena temporada de Exatlón México , sin embargo, al parecer el atleta Azul habría predicho su salida en el Duelo de Eliminación cuando se midió ante Adrián Medrano. Luego de eliminar de la competencia a esta leyenda Roja, Joe de la Selva dijo: “De aquí ningún Rojo me saca”.

¿Por qué José Ochoa habría predicho su eliminación de Exatlón México?

Luego de eliminar a Adrián Medrano, José Ochoa se mostró bastante efusivo y motivado, ya que, de acuerdo con su declaración, le encantaba sacar de Exatlón México a sus rivales; sin embargo, también habría asegurado que ningún enemigo escarlata podría terminar con su sueño de seguir en la pugna por el campeonato.

Aunque ninguno de sus rivales pudo sacarlo, el tarzán tapatío dijo que solamente podría ser eliminado si uno de sus compañeros lo hacía, y así fue. El Duelo de Eliminación del pasado domingo 25 de enero de 2026 se pintó de color Azul, y fueron: Ernesto Cázares, Alejandro Aguilar y José Ochoa quienes protagonizaron la Pugna Máxima de esta fecha.

Ernesto Cázares fue el primero en salvarse, sin embargo, el Dóberman tuvo que ir a pelear a muerte súbita su estadía contra Joe. Pero, el entrenador de Futbol Americano poseía una medalla, la cual le daba una vida adicional y justo cuando quedaban 1-1, Aguilar canjeó su presea y con ello salió con un crédito extra.

Pero la medalla sólo sirvió como incentivo, puesto que, Alejandro no dudó y terminó eliminado a su compañero. El Tarzán Tapatío rompió en llanto y todos sus compañeros fueron a consolarlo. Doris del Moral como Natali Brito fueron de las atletas más afectadas por la salida de este participante Azul, quien puede presumir haber eliminado a 3 leyendas Rojas y a un novato en esta novena temporada.

Los Rojos celebran la eliminación de José Ochoa

Tras concluir la Pugna Máxima, se pudo ver en el avance de este lunes 26 de enero que, Mario Mono Osuna será el más contento en saber que Joe ya no está. Posteriormente veremos cómo es que Alejandro Aguilar le lanza una advertencia que ahora va por el exjugador de la Liga MX, quien no ha tenido un buen rendimiento debido a una lesión que viene arrastrando desde hace ya varias semanas atrás.