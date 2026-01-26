Exatlón México: Rojos defienden y Azules atacan, este equipo gana HOY lunes 26 de enero la Villa 360

Este lunes 26 de enero de 2026 se pondrá en juego la Villa 360 en el inicio de la semana 18 de la novena temporada de Exatlón México ; es por ello que aquí te diremos quién se hace con el inmueble con lujos. Para saber quién se lleva dicho premio, es necesario que sintonices en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país la señal de Azteca Uno o da clic aquí .

Inicia la semana 18 de la novena temporada de Exatlón México

Este lunes 26 de enero se llevará a cabo el inicio de la semana 18 de la novena temporada de Exatlón México . Sin embargo, quienes comienzan este nuevo ciclo con una dura baja es el equipo Azul. Los celestes perdieron a José Ochoa, uno de los refuerzos que llegó como refuerzo de lujo, y que en su tiempo como atleta de Contendientes, pudo eliminar a 4 atletas Rojos, 3 leyendas y un novato.

José Ochoa fue bautizado como Joe de la Selva, y en su lapso como atleta Azul demostró ser uno de los enemigos más peligrosos de los escarlatas, ya que eliminó a 4 deportistas escarlatas como: Luis Ferreiro, Mau Woo, Heber Gallegos y Adrián Medrano. Pero, su participación en 4 Pugnas Máximas se dio debido a su bajo rendimiento.

El Tarzán Tapatío fue de los atletas con peor rendimiento en cuanto a porcentajes de efectividad, sin embargo, cuando le tocaba pelear por su lugar en el reality deportivo, se transformaba y daba todo. Pero ahora en el Duelo de Eliminación contra sus compañeros, Joe reveló previo a la competencia que, sentía muy feo pelear su lugar contra a quienes considera su familia.

¿Llegan nuevos refuerzos en la semana 18?

De acuerdo con el avance que se vio al terminar el capítulo del domingo 25 de enero, vimos que 3 atletas nuevos ingresarán al Draft para competir por un puesto en Exatlón México , sin embargo, estos no se unirán a la novena temporada, será hasta la décima edición del reality deportivo; todo esto lo podrán ver en los capítulos de la semana 18.