Exatlón México: Atleta Azul les hace un favor a los ROJOS y termina por eliminar a José Ochoa este 25 de enero de 2026

José Ochoa se convirtió en el eliminado 17 de la novena temporada de Exatlón México , y este domingo 25 de enero de 2026 fue una fecha que siempre será recordada con tristeza para el equipo Azul. Joe de la Selva no pudo ante Ernesto Cázares y Alejandro Aguilar en el Duelo de Eliminación y tal y como el tapatío lo dijo: “sólo uno de mis compañeros me puede sacar” y así fue.

¿A cuántos Duelos de Eliminación fue José Ochoa?

Joe de la Selva fue a 5 Duelos de Eliminación en la novena temporada de Exatlón México , de los cuales pudo ganar 4, mismos que fueron ante rivales Rojos. De hecho, José Ochoa eliminó a 3 leyendas escarlatas y a un novato. El primero en probar su poder fue Luis Ferreiro, le siguió Mau Woo, Heber Gallegos y recientemente Adrián Medrano; tras estos éxitos, el tapatío dijo algo que nadie olvidará.

¿Quién era el único rival que podría eliminar de Exatlón México a José Ochoa?

Tras eliminar a Adrián Medrano, Joe de la Selva dijo que el único rival que podría sacarlo de Exatlón México era alguien de su mismo equipo. Bueno, pues algunos dicen que debes cuidar lo que le puedes al Universo, porque se te puede cumplir y todo parece ser que, este dicho encajó muy bien para el novato; ya que fue Alejandro Aguilar quien se encargó de sacar a su compañero, algo que los escarlatas no pudieron.

De hecho, antes de iniciar la Pugna Máxima, Joe rompió en llanto y se vio muy afectado al saber que tenía que ir al Duelo por la Permanencia contra sus compañeros. Sin embargo, durante la ceremonia previa a esta competencia, Ernesto Cázares comentó que cuando se encontraba en esta situación, corría por él y se volvía una persona fría.

El primero en salvarse en el Duelo de Eliminación fue Ernesto Cázares quien ha demostrado un gran nivel en la novena temporada de Exatlón México. Lo que llama la atención es que, El Dóberman quien tenía una medalla cambió su presea por la vida adicional que le correspondía dicho premio y con ello la competencia se colocaba 2-1.

El tiro final era destapar 3 canastas y fue así como el jugador de futbol americano hizo casi un perfect para eliminar al verdugo de los Rojos, quien se va con 4 Pugnas Máximas y con 3 leyendas escarlatas en su lista y con 12 semanas de servicio.