Exatlón México: Rojos o Azules, quién gana hoy jueves 5 de marzo de 2026 en vivo la Medalla Especial de la semana 23

Hoy jueves 5 de marzo de 2026 se llevará a cabo la competencia por la Medalla Especial en la semana 23 de la novena temporada de Exatlón México; y para saber qué equipo gana esta presea, si Rojos o Azules; deberás sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país.

Te puede interesar: Exatlón México EN VIVO

¿Para qué sirve una Medalla Especial en Exatlón México?

Los Rojos ya saben lo que es tener una Medalla Especial, recordemos que, el equipo escarlata ocupó esta presea en Ella Bucio, quien fue la eliminada del pasado domingo 1 de marzo de 2026; sin embargo, dicho galardón tiene ciertas reglas para hacerse efectivo. Una de estas normas es que, el premio puede ser otorgado siempre y cuando todo el grupo esté de acuerdo, si los votos son a favor, esta insignia le dará al acreedor una vida adicional en el Duelo de Eliminación.

La semana 23 ya cobra sus primeras facturas

De acuerdo con el avance que se reveló de todo lo que sucederá hoy jueves 5 de marzo, se escuchará que, César Villaluz le revelará a Jazmín Hernández que, en dicha instancia que es la semana 23, el ya extraña a su familia, pero, sabe que todo es por su familia, hijos y esposa; pero, no es el único que ya está sintiendo los estragos de tantas semanas de competencia.

Otro de los que ya demostró estar muy afectado es Alexis Vargas; el peleador de Artes Marciales Mixtas le confesó a Ernesto Cázares que se sentía muy cansado, y a eso se le sumaba que venía regresando de una lesión, por lo que su preocupación era muy alta, ya que le preocupa su rendimiento y todo lo que está por venir.

Participantes que están en la semana 23 de la novena temporada de Exatlón México 2026

Los Rojos siguen contando con grandes participantes: una de ellas es Mati Álvarez, quien es la más ganadora de Exatlón México con 4 campeonatos, Paulette Gallardo, Humberto Noriega, César Villaluz, Karol Rojas, Jazmín Hernández, Benyamin Saracho y Mario Mono Osuna.

El equipo Azul de igual forma sigue contando con atletas muy buenos como: Koke Guerrero, quien es el segundo más ganador de la marca con 3 trofeos, uno de campaña regular y 2 All Star; le sigue Ernesto Cázares quien fue el primer monarca de la marca, Doris del Moral, Evelyn Guijarro que es la vigente campeona, Alexis Vargas, Adrián Leo, Katia Gallegos, Natali Brito y Valery Carranza.