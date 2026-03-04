Exatlón México: Rojos o Azules, descubre quién gana el Duelo de los Enigmas hoy miércoles 4 de marzo

La semana 23 de la novena temporada de Exatlón México sigue su curso y aquí te diremos qué equipo ganará hoy miércoles 4 de marzo de 2026 el Duelo de los Enigmas, si Rojos o Azules. Para saber quién se hace con este premio deberás sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, o bien, darle clic aquí en el sitio oficial de TV Azteca, donde podrás encontrar: fotos, videos y programas completos de este reality deportivo.

¿Quiénes son los participantes de la novena temporada de Exatlón México 2026?

Los Rojos tienen en sus filas a Benyamin Saracho, Karol Rojas, Paulette Gallardo, Humberto Noriega, Mario Mono Osuna, Jazmín Hernández, Mati Álvarez y César Villaluz; los Azules por su parte, cuenta con: Doris del Moral, Natali Brito, Katia Gallegos, Valery Carranza, Koke Guerrero, Evelyn Guijarro, Alexis Vargas, Ernesto Cázares y Adrián Leo.

Mati Álvarez menosprecia a las participantes Azules y Doris del Moral le manda un mensaje

El pasado martes 3 de marzo de 2026 se llevó a cabo la competencia del Power Token, el cual es una medalla que sirve para intercambiar por mercancía electrónica. Terminator se impuso ante Paulette Gallardo, y ahora Golden Champion se consolida como una de las participantes de Exatlón México como una de las más ganadoras en cuanto a preseas y premios de todo tipo.

Tras hacerse con esta presea, Terminator dijo que le gustaría tener una final completamente Roja, y uno de sus argumentos fue que, para Golden Champion, casi nunca compite contra sus compañeras y cuando lo hace la hacen subir más de nivel, algo que dio a entender que no sucedía con las rivales Azules.

Ante esta polémica declaración, a quien no le pareció mucho fue Doris del Moral. Bulldozer dijo que, aunque Mati reveló que quiere una final escarlata, la realidad es que eso está lejos de pasar, ya que en el grupo celeste están grandes competidoras como: Katia Gallegos, quien le ha ganado en muchas ocasiones, de igual manera existe una Evelyn Guijarro, Valery Carranza que ha dado la sorpresa o incluso ella misma.

Recuerda que, este miércoles 4 de marzo se jugarán dos competencias muy importantes, el Power Token Varonil y el Duelo de los Enigmas, no olvides sintonizar Azteca Uno en punto de las 20:30 horas para saber quién se hace con estos dos premios que son muy importantes.