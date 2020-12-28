Mati Álvarez decide abandonar Exatlón.

En los últimos días hemos visto a la atleta de Titanes muy despistada y desmotivada a la hora de su participación en los circuitos.

La tarde de ayer, después de regresar a campamento tras haber ganado la primera Batalla por la Supervivencia, Mati le confesó a Mau y Heliud que quiere salir de la competencia lo antes posible y regresar a casa.

La atleta mencionó que extraña mucho a su familia, a su novia y su vida en México, y es que recordemos que Mati participó en la temporada pasada del reality, donde logró ganar la gloria absoluta pero esto le costó permanecer fuera de casa 30 semanas.

¿Será que esto influya en su decisión de abandonar la competencia?

Tras confesar sus sentimientos a sus compañeros, ella ha tomado la decisión de abandonar al equipo de Titanes y regresar a casa lo antes posible, es por eso que mañana, al comienzo de la Batalla por la Fortaleza, pedirá la palabra a la máxima autoridad del Exatlón, Antonio Rosique, y se retirará para siempre del reality deportivo más demandante del mundo.

Si has llegado hasta este punto de la nota te quiero decir que caíste en la broma de los inocentes.

“Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día en nada se puede confiar”.

Nuestra atleta, Mati Álvarez, se encuentra mejor que nunca y viene dispuesta a convertirse en la Bicampeona del Exatlón. Le deseamos el mejor de los éxitos dentro de la competencia.