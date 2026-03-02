inklusion logo Sitio accesible
La Resolana | El Capi Pérez imita a Evelyn Guijarro y a los Azules en una actividad que hicieron durante la Exatlón México

Los Azules cuando están aburridos hacen actividades de preguntas y respuestas, pero el Capi Pérez imita a Koke Guerrero por su sinceridad en La Resolana

El programa de La Resolana inició de la mejor manera, y es que el Capi Pérez arrancó con las mejores imitaciones de lo que está pasando en la novena temporada de Exatlón México, donde los Azules hicieron una actividad de preguntas y respuestas, no te pierdas los momentos de risa y diversión que nos trajo nuestro querido conductor.

