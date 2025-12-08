Exatlón México: Ella fue la querida atleta Roja que se convirtió en la décima eliminada de la novena temporada

La novena temporada de Exatlón México terminó su semana número 10 con la triste eliminación de una de sus competidoras que pintaba para llegar a la gran final de la marca. Este domingo 7 de diciembre de 2025 quien abandonó las playas de República Dominicana fue Edna Carrillo, una atleta que defendió por más de dos meses los colores del equipo rojo.

El tercer Juego por la Supervivencia estuvo a flor de piel, de hecho los Azules empataron a los Rojos e hicieron que se fueran a relevos, donde Humberto Noriega y Ella Bucio compitieron contra Alexis y Valery Carranza, quien chocó contra todos los obstáculos se le pusieron frente a ella, sin embargo, fue el Mexican Ninja quien supo aprovechar la tardanza de The Primer Time y con ello colocaron a dos atletas Escarlatas en el Juego de Eliminación.

¿Quiénes fueron al Duelo de Eliminación?

Fue en la ceremonia previo a la Pugna Máxima donde 4 mujeres tuvieron que pelear por su permanencia en la marca. En el día 70 de aventura las que tuvieron que asistir al Duelo de Eliminación por haber caído en la Zona de Peligro, Edna Carrillo, mientras que, el menor rendimiento de los Rojos fue Thayli Juárez. En el lado de los Azules, quien resultó con el menor rendimiento fue Nataly Brito y el segundo menor rendimiento fue Dana Castro.

Así fue la salida de Edna Carrillo

Aunque Edna Carrillo fue uno de los pilares indiscutibles de Exatlón México, la realidad fue que, la participante Roja reveló en el transcurso de la semana que, ella quería abandonar la presente edición debido a que extrañaba mucho a su hija, sin embargo, sus amigos le dieron ánimos, pero, el destino le tenía preparado otro camino y ahora la olímpica por fin podrá abrazar a su pequeña nena.

Algunos fanáticos escucharon las palabras de Edna, quien comentó que, dentro de la pugna estaba bien, pero que en los últimos días estaba pensando mucho en su hija y también la estaba extrañando demasiado, a eso le añadió que esos sentimientos se debían a que se acercaban las fechas navideñas que para ella son muy importantes y sentenció con un: “Es la primera vez que me he dicho a mí misma que ya es momento de irme”.