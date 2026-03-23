Exatlón México: Evelyn Guijarro sufre la salida de Doris y Koke Guerrero ya no quiere a Valery Carranza en su equipo

Doris del Moral se convirtió en la eliminada de la semana 25 de la novena temporada de Exatlón México, sin embargo, quienes se mostraron muy enojados fueron los Azules, especialmente Evelyn Guijarro y Koke Guerrero. En el avance que se vio tras concluir el Duelo de Eliminación del pasado domingo 22 de marzo de 2026, se vio cómo Sniper sufre la partida de su mejor amiga, pero quien de plano ya no quiere a Valery Carranza es el Hechicero del Aire.

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Koke Guerrero enfurecido y Evelyn Guijarro no supera la salida de Doris del Moral

Para el capítulo de hoy lunes 23 de marzo de 2026, la que tomó la palabra luego de la eliminación de Doris del Moral en Exatlón México, fue su mejor amiga, Evelyn Guijarro, quien les dijo a los Azules que ya no podían estar perdiendo, y además les dijo tanto a Valery y a Katia Gallegos que se la crean, ya que haber perdido a Bulldozer fue un duro golpe para los celestes.

Tras esto, veremos cómo es que Koke Guerrero sí está muy molesto y de acuerdo con sus declaraciones, el Hechicero del Aire asegura que Valery y Katia no aportan mucho a los Azules, después se vio cómo Carranza quiere echarle porras a Evelyn Guijarro, sin embargo, Adrián Leo, Alexis Vargas y el tricampeón le piden que no lo haga, esto le enoja a la jugadora de Futbol Bandera quien les responde que ella hará lo que ella quiera.

Koke Guerrero dice que Valery no parece Azul y sí una infiltrada de los Rojos

La mala relación con Valery no es un secreto ni es un tema nuevo, de hecho, Koke Guerrero ha dicho en varias ocasiones que, su compañera no parece integrante del equipo Azul y más bien sí un elemento Rojo, al grado de llamarla infiltrada. Todo esto inició cuando Carranza celebró con los celestes una caja de los premios en el Duelo de los Enigmas, también se le ha visto hablar mucho con ellos, algo que tampoco le pareció en su momento a Bulldozer, quien le pidió que ya no se juntara mucho con los escarlatas.