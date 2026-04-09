Exatlón México: Así recibieron sus fanáticos a Koke Guerrero tras ser eliminado de la novena temporada

Koke Guerrero se convirtió en el eliminado de la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México, sin embargo, el Hechicero del Aire ya pudo regresar a su tierra natal Culiacán, Sinaloa, donde fue recibido con mucho cariño y amor por parte de sus fanáticos, quienes le demostraron todo su apoyo a pesar de no haber llegado a la gran final en la presente campaña.

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Koke Guerrero, el tricampeón de Exatlón México ¿volverá al reality deportivo?

Luego de ser eliminado en la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México, algunos seguidores del Hechicero del Aire se preguntan si el Mago podría volver a una futura temporada de la marca, y aunque la respuesta sigue siendo una incógnita, la realidad es que, quien le dejó las puertas abiertas fue el mismo Antonio Rosique, quien antes de despedirlo, le dijo que, el programa siempre lo estará recibiendo con los brazos abiertos.

Durante la ceremonia de despedida, Koke Guerrero bromeó un poco y le dijo a Antonio Rosique que lo disculpara por no ser su compañero de viaje de regreso, ya que en las 4 participaciones que tuvo en una temporada de Exatlón México, el Hechicero del Aire y la Máxima Autoridad siempre regresaban en el mismo vuelo, pero ahora no podría ser así.

De igual forma, aunque se esperaba no verlo llorar porque no es una característica del porrista, la realidad, es que cuando le tocó decirle adiós a Evelyn Guijarro. Justo cuando le estaba diciendo unas palabras, el Mago se quebró y le pidió disculpas por no poder acompañarla hasta el final de la campaña, así mismo le hizo un encargo y era retener el campeonato para que se quedará en el equipo Azul y no en el Rojo.

¿Quién es Koke Guerrero?

Koke Guerrero es el tricampeón de Exatlón México, el Hechicero del Aire pudo ganarle la final a 3 leyendas de la marca; en la quinta campaña se impuso a David Juárez la Bestia, esta edición fue regular y la primera en la que tenía participación el joven porrista; de ahí brincó al primer All Star en la historia del reality deportivo, donde se impuso a Heliud Pulido.

Posteriormente siguió su camino y cuando concluyó la sexta temporada del programa, el porrista regresó y de igual forma se impuso a una leyenda Roja, en esta ocasión se ganó su segundo All Star luego de imponerse a Mati Álvarez. La primer ocasión en la que perdió una final fue en la octava edición, cuando Mario Mono Osuna le remontó y ahora en el noveno ciclo del programa, el Hechicero fue eliminado en la semana 27.