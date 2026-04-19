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Programa Completo 18 de abril 2026 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

Diviértete con Venga la Alegría Fin de Semana y disfruta de una mañana cargada de risas, entretenimiento y momentos inesperados.

En la emisión de este sábado 18 de abril de 2026, disfruta de Venga la Alegría Fin de Semana y déjate conquistar por una mañana llena de energía, juegos divertidos y momentos que te harán sonreír. Además, prepárate para descubrir dinámicas especiales donde podrías encontrar tu match perfecto, todo acompañado del ambiente alegre y el entretenimiento que ya es sello del programa. Ideal para arrancar el fin de semana con buen humor y muchas sorpresas.

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