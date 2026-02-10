Exatlón México: ¿Quién gana hoy en vivo la Batalla Colosal? Rojos y Azules quieren hacerse con este premio

Exatlón México ya está viviendo la semana 20 de la novena temporada, sin embargo, quienes comenzaron este nuevo ciclo bastante bien fueron los Azules luego de ganar la Ventaja y recuperar la Villa 360. Pero, hoy martes 10 de febrero de 2026 se llevará a cabo la competencia por la Batalla Colosal y aquí te diremos el horario y dónde ver en vivo; recuerda que, para saber quién se hace con este premio, es necesario sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país o da clic aquí .

Los Rojos se separan cuando pierden una competencia

Los Azules ganaron la primera ronda de la competencia por la Villa 360, y aunque los Rojos estaban en ceros, quien los revivió fue Humberto Noriega, le siguió Mario Mono Osuna y Jazmín Hernández; sin embargo, cuando Villaluz pasó a correr perdió su tanto ante Alexis Vargas y colocó la unidad número 7, para el final, la Karol Rojas tuvo que medirse ante Doris del Moral, pero fue Bulldozer quien terminó la pugna y les regresó el inmueble con lujos.

Tras esta victoria, los celestes se dieron cuenta que, el equipo Rojo se desmoraliza cuando comienzan a perder sus puntos, especialmente Humberto Noriega, Mario Mono Osuna y Mati Álvarez . Este descubrimiento lo revelaron Koke Guerrero y Adrián Leo. Estos capitanes celestes también añadieron que, cuando sus rivales pierden ya no gritan y se va cada uno por su lado.

Más problemas en el equipo Rojo

Tras perder la Ventaja, los Rojos se reunieron en la Villa 360, y fue aquí donde Mario Mono Osuna le reclamó a todo su equipo por no pasar. De acuerdo con el exjugador de la Liga MX, en juegos de 5 puntos deben pasar los escarlatas que estén viviendo su mejor momento, y a quien le reclamó fue a Mati Álvarez y le preguntó la razón del por qué no había pedido salir, si con ese tiro final de colgar los chacos fue con el que ganó su último campeonato.

En esta misma charla se unió Humberto Noriega quien dijo que los Azules siempre mandan a sus mejores elementos cuando se trata de juegos a 5 unidades; pero quien no estuvo de acuerdo fue César Villaluz, quien ante cámaras declaró que lo que estaba argumentando Prime Time, era contradictorio a lo que alegaba, ya que él no se ofreció para correr.

