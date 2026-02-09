Guerra interna en el Rojo: Mati revienta a Villaluz y Mono tras la crisis de puntos en Exatlón México

La tensión explotó dentro del Equipo Rojo en Exatlón México luego de que la falta de puntos encendiera una fuerte discusión interna, donde Mono tomó la palabra para dejar claro que él sale a competir cada vez que se lo piden, sin excusas. No obstante, Mati no estuvo de acuerdo y aseguró que esa no es la estrategia correcta, señalando directamente a Villaluz y al propio Mono por no integrarse al plan del equipo.

