Exatlón México hoy en vivo: Mejor amiga de Mati Álvarez dice que ya está harta de ella, ¿se viene una guerra en el equipo Rojo?

La semana 23 de la novena temporada de Exatlón México inicia con su final hoy viernes 6 de marzo con dos competencias, el Mini Game y la primera Batalla por la Supervivencia y quienes llegan bastantes motivados son los Rojos con una buena sinergia, sin embargo, no todo es amor y dulzura en el equipo escarlata, puesto que, al parecer la mejor amiga de Mati Álvarez ya se hartó de ella y se lo hace saber a Humberto Noriega y a Mario Mono Osuna, hablamos de Jazmín Hernández.

¿Qué dijo Jazmín Hernández sobre Mati Álvarez?

Luego de concluir el capítulo donde se pudieron en juego el Medalla Especial y la Villa 360 el pasado jueves 5 de marzo de 2026 en Exatlón México, donde los Rojos se hicieron con la presea y con el inmueble de lujos, se pudo ver cómo es que La Flaca les hace saber a Mario Mono Osuna y a Humberto Noriega que, aunque diga que siempre estará para ella refiriéndose a Terminator, ya se estaba hartando porque era cansado.

Posteriormente se escucha cómo es que Golden Champion hace saber que ella siempre corre los puntos que nadie quiere hacer, y que a partir de ese momento, no se sabe si en el Mini Game o en la Primera Batalla por la Supervivencia, ya no estará apoyando, tal y como lo hace Mario Mono Osuna y Humberto Noriega, quienes corren, hacen sus puntos y después de van a la banca sin hacer nada.

Mati Álvarez corrobora la teoría de los Azules sobre Mono y Humberto

Con la afirmación de Golden Champion sobre que, sus dos compañeros no aportan nada después de que corren, esto ya lo habían visto los Azules, quienes se dieron cuenta de que, Prime Time y el exjugador de la Liga MX, no apoyan a sus colegas luego de que ellos corren, y menos cuando pierden una carrera.

