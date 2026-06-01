Humberto Noriega y Ella Bucio comparten tierno video y envían poderoso mensaje: “Vive y deja vivir”

Humberto Noriega y Ella Bucio compartieron un tierno y poderoso mensaje a través de sus cuentas oficiales de Instagram. The Real publicó un video a lado de la campeona mundial de Parkour donde se ven en la orilla del mar con la leyenda que se lee: “No más pa´ que sepan que la mala vibra no nos llega hasta acá. Bien se la pueden ahorrar”, pero en la descripción del material dice: “Vivir y dejar vivir”.

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¿Desde cuándo comenzó el romance de Ella Bucio con Humberto Noriega?

Humberto Noriega y Ella Bucio se conocieron en la novena temporada de Exatlón México cuando la campeona de Parkour se integró al equipo Rojo luego de haber pasado el Draft de la mencionada edición. Prime Time por su parte llegaba a vivir su segunda participación de la campaña número 9 del reality deportivo.

Conforme pasó el tiempo se les pudo ver más juntos, al punto en que las muestras de cariño fueron más que la de simples amigos; sin embargo, ante las cámaras del reality deportivo jamás revelaron si eran pareja, pero, Humberto aseguró que él quería algo formal con la entonces novata escarlata.

Ahora luego de haber concluido el programa, The Real y Ella Bucio parece ser que confirmaron su relación y lo hicieron o lo dieron a entender luego de compartir un video en la orilla del mar, hasta el momento ninguno de los dos ha declarado sí son novios de manera formal, pero el material podría corroborar esta información.

¿Qué otras parejas se formaron en la novena temporada de Exatlón México?

Por otro lado, Ella Bucio y Humberto no fueron la única pareja que se formó en la novena temporada del programa, Adrián Leo y Katia Gallegos de igual manera se conocieron y al parecer iniciaron una relación, ellos sí lo confirmaron ante cámaras. Otro par que Mario Mono Osuna y Jazmín Hernández shippearon fue a Benyamin Saracho y Karol Rojas, pero al parecer sólo son amigos.

