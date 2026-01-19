Exatlón México: Se desmayó en su casa, estuvo inconsciente durante un par de horas, y este es el estado de salud de esta leyenda ROJA

Una de las leyendas Rojas de Exatlón México sufrió un terrible accidente en su casa, al grado de desmayarse y padecer un peligroso golpe en su cabeza; hablamos de Daniela Reza. La exfutbolista subió varias historias a través de su cuenta oficial de Instagram donde relató lo que pasó, e incluso mostró la lesión que le quedó.

¿Qué le pasó a Daniel Reza, leyenda de Exatlón México?

A través de su cuenta oficial de Instagram, fue donde Daniela Reza reveló que se había desmayado en el baño de su casa, posteriormente subió otra foto donde mostraba un peligroso golpe que tenía en su frente, la cual se produjo tras el desvanecimiento de la atleta Roja de Exatlón México.

“Me desmayé en la madrugada y no sé cuánto tiempo quedé inconsciente, cuando reaccioné ya tenía esta bola en mi cabeza por el golpe en el suelo. Estaba temblando del susto, todo fue muy heavy”, escribió Daniela Reza en una de sus historias.

Posteriormente dijo que, antes de perder el conocimiento, sintió un dolor en su estómago, sin embargo, se paró al baño en la madrugada, pero, la molestia persistió y se agudizó, por lo que, después se dio el accidente en donde se desmayó y despertó tiempo después sin saber qué había pasado. En el siguiente video se ve que está en el hospital y todo parece que, tiene un buen estado de salud.

¿En qué temporadas ha estado Daniela Reza en Exatlón México?

Daniela Reza es una leyenda de Exatlón México , entró en la quinta temporada del reality deportivo, la cual llevó como nombre Conquistadores contra Guardianes, pero además jugó en la Liga MX Femenil en el FC Juárez Femenil. La exjugadora ingresó como refuerzo y compartió vestuario a lado de grandes referentes de la marca como: Heber Gallegos, Zudikey Rodríguez, Tony González, Paulina Martínez entre otros.

Para la sexta edición apareció en los promocionales de dicha campaña, pero no participó, sólo llegó en el Equipo Especial de Futbol ya que en diciembre del 2022 estaba en curso el Mundial de Qatar; posteriormente llegó a una temporada de lujo donde pudo aprender de Daniel Corral, Pato Araujo, Ana Lago, Heliud Pulido, Heber Gallegos y Paulette Gallardo.

La exjugadora del FC Juárez Femenil salió eliminada el 31 de diciembre de 2023 luego de ir al Duelo de Eliminación a lado de Paulette Gallardo y Ana Lago; pero fue Sangre Brava quien terminó por sacar de las playas de Exatlón México a su compañera.

Daniela Reza, la esfutbolista de la Liga MX Femenil que es una sensación en Exatlón México

Daniela nació en Estados Unidos, pero cuenta con su nacionalidad mexicana; es una atleta fitness que nació un 9 de abril del año 2000 por lo que, en este 2026 cumplirá 26 años de edad. Reza fue parte de las Bravas de Juárez pero dejó de jugar en el 2021. Pesa 73 kg y mide 1.71 metros y mantiene su vida privada.

