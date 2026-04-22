Exatlón México: Mario Mono Osuna, Humberto Noriega o Adrián Leo, descubre quién gana la Medalla Transferible Varonil hoy

La semana 30 de la novena temporada de Exatlón México sigue su curso y para hoy miércoles 22 de abril se llevará a cabo la competencia por la Medalla Varonil, por lo que, Benyamin Saracho, Mario Mono Osuna, Humberto Noriega, Alexis Vargas y Adrián Leo, harán de todo para hacerse con esta presea que significa una vida más en el Duelo de Eliminación; si quieres saber quién gana dicho galardón, debes sintonizar la señal de Azteca Uno en vivo en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país o bien dar clic aquí.

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Los Rojos por fin regresan a la Villa 360

Humberto Noriega pudo lograr la hazaña y regresar a los Rojos a la Villa 360, luego de un mes, el equipo escarlata por fin pudo descansar en el inmueble con lujos, sin embargo, esta victoria la sintieron como una final puesto que, el grupo comandado por Mario Mono Osuna, se vio muy contento y feliz, ya que este premio se les negó por mucho tiempo y ahora todos coinciden con que podrán disfrutar de su recompensa.

Los Azules ya en la Barraca revelaron que, perder la Villa 360 no era tan malo puesto que, cuando están en el recinto con lujos, siempre se separan y cada uno de ellos se va por su lado, por lo que, vivir unos días en este inmueble no es tan malo, ya que siempre es el sitio que logra reunirlos y juntarlos más como equipo.

Por otro lado, la Medalla Transferible Femenil fue ganada por Evelyn Guijarro, esto quiere decir que, esta presea puede ser dada a quien Sniper quiera, sin embargo, en la ceremonia de premiación, fue en donde la vigente campeona reveló que, a pesar de que se puede donar, puso de ejemplo a Koke Guerrero, y dijo que dicho galardón podría ser para ella.

Paulette Gallardo, una temporada muy complicada

Por otro lado, quien reveló que la novena temporada de Exatlón México ha sido una de las más complicadas fue Paulette Gallardo, quien reveló que, a pesar de haber tenido varias caídas, ella sabe muy bien cómo levantarse, y es que a lo largo de la presente edición, Sangre Brava ya tuvo dos accidentes que encendieron las alarmas, la primera fue una en su codo que la alejó de los circuitos durante un par de semanas, y ahora se lastimó su dedo.