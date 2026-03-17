Exatlón México: Mario Mono Osuna se harta de Benyamin Saracho y Karol Rojas por estas razones ¿los regañará?

La semana 25 de la novena temporada de Exatlón México ya inició, y al parecer no ha comenzado de la mejor manera para los Rojos puesto que, los escarlatas perdieron el Juego por la Ventaja y la Villa 360, pruebas que son muy importantes para algunos participantes, y uno de ellos es Mario Mono Osuna, quien al parecer se mostraba bastante enojado por la actitud de Karol Rojas y Benyamin Saracho, quienes estaban felices y bromeando diciendo que nunca se iban a ir de la Barraca.

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¿Mario Mono Osuna está harto de Benyamin y Karol?

De acuerdo con lo que se pudo ver en el avance de lo que sucederá hoy en el capítulo del segundo día de la semana 25 de Exatlón México, veremos cómo es que Karol Rojas y Benyamin Saracho se burlarán cuando regresen a la Barraca, pero será la joven participante escarlata quien gritará que nunca se irán del inmueble sin lujos, en la siguiente toma, se ve al Mono Osuna llevarse las manos a la cara con un visible gesto de enojo.

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Los Azules ganaron pero los Rojos ven debilidades

Aunque los Azules ganaron la Villa 360 y el Juego por la Ventaja, quienes se dieron cuenta que los celestes están muy heridos son Humberto Noriega y Benyamin Saracho; estos participantes vieron que sus rivales ya no cantaban como cuando estaba Ernesto Cázares y menos gritaban las porras, algo que podrían ocupar en contra de sus enemigos, quienes se ven muy debilitados tras la eliminación del Golden Boy, el cual para muchos era uno de los líderes y pesos pesados del equipo comandado por Koke Guerrero y Evelyn Guijarro.

