Exatlón México | Mejores Momentos Parte 2 | Los Azules salvan a sus hombres de ir al Duelo de Eliminación y los problemas siguen en el equipo Rojo, quienes se preparan para la Pugna Máxima

Alexis Vargas fue quien salvó a los Azules de que los hombres fueran a la semana final 19 de la novena temporada de Exatlón México. Con esto, el Duelo de Eliminación será totalmente Rojo. Sin embargo, quienes casi limaron perezas fueron Emilio Rodríguez y Karol Rojas, sin embargo, la jugadora de futbol bandera le dijo en su cara a Spartacus que ya no se acercaría a él, esto a pesar de que, el atleta de entrenamiento funcional le pidiera disculpas.