Exatlón Mexico: ¡Natali Brito fue la culpable de la salida de José Ochoa! Esto es lo que dijo Alejandro

La semana 19 de la novena temporada de Exatlón México inicia este lunes 2 de febrero de 2026; y de acuerdo con el avance que se vio tras concluir el capítulo donde Samanta Rodríguez salió eliminada, al parecer los Azules tienen problemas en su equipo luego de que Alejandro Aguilar señalara a Natali Brito como la culpable de de la salida de José Ochoa.

¿Por qué Alejandro Aguilar culpó a Natali Brito como la responsable de la salida de José Ochoa?

Tras terminar el capítulo donde Samanta Rodríguez salió como la eliminada de la semana 18 de Exatlón México el pasado domingo 1 de febrero; se pudo ver en el avance que, Alejandro Aguilar culpa directamente a Natali Brito como la responsable de la eliminación de Joe de la Selva; recordemos que, la leyenda Azul no pudo anotar su punto, el cual les daba vida a los celestes en aquella Supervivencia.

Tras perder esa tercera Batalla por la Supervivencia, los Azules tuvieron que mandar a 3 de sus participantes al Duelo de Eliminación, donde acudieron Alejandro Aguilar, Ernesto Cázares y José Ochoa; sin embargo, quien terminó con el sueño del Tarzán Tapatío fue el Dóberman.

De hecho, Brito les habría hecho saber a sus compañeros que el Dóberman le ha estado diciendo cosas muy feas, específicamente como la culpable de la salida de Joe de la Selva; la leyenda Azul que escucha a Natali es Valery Carranza, posteriormente se escucha decir que el tapatío salió por haber perdido su punto en la Supervivencia.

¿Dónde ver en vivo hoy Exatlón México 2026?

Para ver en vivo hoy lunes 2 de febrero de 2026 el primer capítulo de la semana 19 de la novena temporada de Exatlón México, es necesario sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, o bien puede dar clic aquí para ver todo los que ocurrirá.

Recuerda ver en vivo los domingos de eliminación

Recuerda que el reality deportivo se transmite de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas, sin embargo, para los domingos de eliminación la hora de inicio del programa es a las 20:00 horas para concluir a las 23:00 horas.