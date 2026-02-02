Exatlón México: Azules defienden y Rojos atacan ¿Quién gana hoy lunes 2 de febrero la Villa 360?

La semana 19 de la novena temporada de Exatlón México iniciará este lunes 2 de febrero de 2026. Este día se llevará a cabo la competencia por la Villa 360 donde los Azules defenderán y los Rojos atacarán. Para saber quién gana el inmueble con lujos es necesario que sintonices en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país la señal de Azteca Uno, o bien da clic aquí para verlo desde cualquier dispositivo móvil.

Samanta Rodríguez, la eliminada del 1 de febrero de 2026 en Exatlón México

Los Rojos deberán iniciar la semana 19 de la novena temporada de Exatlón México sin uno de sus elementos más importantes, Samanta Rodríguez. Sam tuvo que pelear su lugar en el reality deportivo a lado de Ella Bucio y Jazmín Hernández; sin embargo, la nadadora fue quien se quedó sin vidas en el Duelo de Eliminación del pasado domingo 1 de febrero de 2026.

Otra vez los Rojos niegan una Medalla Transferible

La polémica volvió de nuevo en el equipo Rojo cuando Antonio Rosique les preguntó que, si le querían dar la Medalla Transferible a Samanta a quien le quedaba solamente una vida ante La Flaca, sin embargo, quien alzó la voz y dijo que no fue Mati Álvarez, Terminator apeló diciendo que, todos los escarlatas habían acordado que la presea no se ocuparía en un Duelo de Eliminación entre ellos mismos, posterior a esto, Samanta compitió ante Jazmín con un solo crédito, pero no pudo ganarle a la leyenda de su equipo y su aventura terminó.

Avance del lunes 2 de febrero de 2026

Por otro lado, de acuerdo con el avance que se vio al terminar el episodio del domingo donde Samanta Rodríguez salió eliminada; para hoy lunes 2 de febrero llegan 4 atletas que pelearán por su lugar en la décima temporada de Exatlón México en el Draft Femenil, sin embargo, lo que llama la atención es que, una de estas participantes es la hermana de dos campeones de la marca; ¿logrará ganarse un sitio en el programa? Descubre todo esto en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país a través de la señala de Azteca Uno o dando clic aquí .

