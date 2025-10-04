Exatlón México | Programa Completo | ¿Qué equipo saldrá victorioso en la Batalla por la Supervivencia?
Con cada segundo en el cronómetro y cada carrera en el circuito, la tensión crece y la unidad de los equipos será clave para seguir en la competencia
En Exatlón México la tensión se respira en cada rincón de las arenas. Esta noche, la adrenalina sube al máximo con la Batalla por la Supervivencia, un duelo que definirá quién se mantiene en la competencia y quién podría despedirse para siempre.
