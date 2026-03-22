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Exatlón México | Segunda Batalla por la Supervivencia | Rojos y Azules quieren enviar a sus rivales al Duelo de Eliminación

El programa de Exatlón México tuvo su segunda Batalla por la Supervivencia este domingo 22 de marzo de 2026, los Rojos y Azules dieron todo en esta prueba

Los Rojos y Azules encararon la segunda Batalla por la Supervivencia en la semana 25 de la novena temporada de Exatlón México; descubre cuál es el equipo que se llevará esta competencia hoy domingo 22 de marzo de 2026.

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