Exatlón México | Segunda Batalla por la Supervivencia | Rojos y Azules quieren enviar a sus rivales al Duelo de Eliminación

Los Rojos y Azules encararon la segunda Batalla por la Supervivencia en la semana 25 de la novena temporada de Exatlón México; descubre cuál es el equipo que se llevará esta competencia hoy domingo 22 de marzo de 2026.

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