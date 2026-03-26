Exatlón México: Mati, Evelyn, Koke o Mono, quién es el mejor rendimiento de la semana 26 de la novena temporada

La semana 26 de la novena temporada de Exatlón México sigue su curso, sin embargo, de cara al final de este ciclo, aquí te diremos cuáles son los rendimientos más altos de la presente campaña, la cual ha sido una de las más luminosas debido al gran reparto de participantes que tiene, tanto novatos como leyendas y campeones del reality deportivo.

Mati Álvarez cuenta con el 72.09% de efectividad

Evelyn Guijarro cuenta con el 67.73% de efectividad

Alexis Vargas cuenta con el 65.80% de efectividad

Koke Guerrero cuenta con el 65.07% de efectividad

Adrián Leo cuenta con el 61.36% de efectividad

Mario Mono Osuna cuenta con el 60.76% de efectividad

Paulette Gallardo cuenta con el 59.15% de efectividad

Katia Gallegos cuenta con el 57.86% de efectividad

Humberto Noriega cuenta con el 53.87% de efectividad

¿Quiénes son los participantes de la novena temporada con bajo rendimiento?

Jazmín Hernández cuenta con el 52.51% de efectividad

Karol Rojas cuenta con el 43.43% de efectividad

Benyamin Saracho cuenta con el 42.54% de efectividad

César Villaluz cuenta con el 36.80% de efectividad

Valery Carranza cuenta con el 34.91% de efectividad

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¿Dónde ver en vivo el programa de Exatlón México?

Recuerda que, para ver en vivo el programa completo de Exatlón México es necesario sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas de lunes a viernes, mientras que, los domingos el horario cambia e inicia a las 20:00 horas, tiempo del centro del país; o bien, puedes dar clic aquí y no perderte de ningún contenido exclusivo del reality deportivo, donde podrás ver, fotos, videos y mucho más.

¿Quién fue la última eliminada de la novena temporada de Exatlón México?

La última eliminada de Exatlón México fue Doris del Moral, Bulldozer dejó el reality deportivo el pasado domingo 22 de marzo de 2026 luego de ir al Duelo de Eliminación a lado de Valery Carranza y Katia Gallegos, sin embargo, fue la basquetbolista quien terminó por sacarla del programa al quitarle su última vida en la pugna máxima.