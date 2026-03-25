Pamela Verdirame finalmente habló de lo que pasó con Heliud Pulido: “Yo literalmente le rogué"

Pamela Verdirame es una leyenda de Exatlón México, y recientemente subió un video a sus redes sociales donde rompe el silencio para hablar sobre lo que pasó con su ya expareja Heliud Pulido. La referente del reality deportivo dio a conocer en un multimedia que, ella es madre soltera y que, aunque le costó mucho dar a conocer esta información que muchos quizás ya suponían, la realidad es que, la exfutbolista también pudo dar a conocer más información sobre lo que pasó con el olímpico mexicano.

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¿Pamela Verdirame le rogó a Heliud Pulido?

En este video, Pamela Verdirame revela que, uno de sus principales objetivos era tener una familia, formar un vínculo, sin embargo, pues las cosas no le salieron como ella quería, y aseguró que, antes de terminar su relación con Heliud Pulido, Pame le rogó para seguir, además le sugirió ir a terapia, pero Black Panther dijo que no por diversos motivos, los cuales al final fueron completamente distintos, así lo afirmó la leyenda escarlata.

¿Desde cuándo se separaron Heliud y Pamela?

Hasta el momento no se tiene una fecha exacta sobre cuándo se separaron las leyendas Rojas de Exatlón México, sin embargo, sí dieron señales de que su historia de amor había terminado luego de que ambos borraran fotos donde aparecían juntos en sus cuentas oficiales de Instagram; este fue el primer indicio sobre un posible rompimiento.

Diciembre 2025, Pamela Verdirame sube conversaciones en su Instagram

Uno de los momentos que marcó el rompimiento definitivo de Pamela y Pulido fue cuando la exjugadora de las Rayas de Monterrey subió un par de historias a su cuenta oficial de Instagram. Esto sucedió el pasado 29 de diciembre de 2025 cuando dio a conocer quién habría sido la presunta culpable de su separación con el veracruzano.

|IG: pameverdirame

En estas imágenes que eran dos conversaciones, se puede leer que, la misma Verdirame le da la bienvenida a una nueva competidora de Exatlón México, y quien le responde le da las gracias por haber conocido a su entonces pareja; además señaló que la habría ayudado mucho y también le dijo que esperaba coincidir en alguna temporada del reality deportivo con ella. En la siguiente foto, sigue la charla y es aquí donde Verdirame le dice que esperaba coincidir pronto, sin embargo, también se puede leer una leyenda que dice: “Tengan cuidado que así empiezan”.

Aunque Pamela tapó el nombre de con quien estaba hablando, en esa misma fecha subió un video donde aparece a lado de Pulido, Ingrid Treviño y Sofía Arroyo; esta última fue supuestamente quien estaba hablando con Verdirame y que muchos fanáticos señalan como la posible tercera en discordia.

La boda donde se vieron juntos Heliud Pulido y Sofía Arroyo

La boda reciente entre Casandra Ascencio y Christian Anguiano fue quizás el detonante para que Pamela Verdirame subiera este video donde revela que es madre soltera; y es que en redes sociales comenzaron a circular varias fotos donde se veía a Pulido con la nadadora.

