Exatlón México: Koke Guerrero, Mario Mono Osuna o Humberto Noriega, descubre quién gana hoy la Medalla Varonil

La semana 26 de la novena temporada de Exatlón México sigue su curso y para hoy miércoles 25 de marzo de 2026 se llevará a cabo la competencia por la Medalla Varonil, si quieres saber quién podría ganar esta presea, no olvides sintonizar en vivo la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, o bien dar clic aquí para ver todo el contenido exclusivo del reality deportivo como: fotos, videos y programas completos.

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¿Cómo va el medallero Femenil de la novena temporada de Exatlón México?

Karol Rojas-1

Mati Álvarez-6

Jazmín Hernández-1

Paulette Gallardo-2

Evelyn Guijarro-2

Valery Carranza-1

Katia Gallegos-0

Los Azules pudieron recuperar la Villa 360 luego de que Katia Gallegos se convirtiera en la heroína y además lo mejor de todo es que, los celestes le reconocieron su tanto definitivo ante Mati Álvarez; sin embargo, al parecer las cosas en el grupo Azul con Valery Carranza se han suavizado, puesto que, en la competencia por el inmueble con lujos ya se escucharon las porras.

Adrián Leo señaló que el regreso de Mati Álvarez fue contraproducente puesto que, no ganaron el Juego por la Ventaja ni la Villa 360, y aseguró que, en la semana 25 de Exatlón México, los Rojos se vieron mejor, por lo que, deja en duda el buen rendimiento de sus rivales cuando juega Terminator con ellos.

Golden Champion se sinceró con las cámaras de Exatlón México y aseguró que es una de las mejores participantes del reality deportivo, sin embargo, señaló que algunas veces no le gusta levantarse o no tiene ganas con ganas de correr, pero sabe muy bien que por algo está en el reality deportivo, y añadió que, la forma en que regresa su motivación es porque recuerda el amor que se tiene a ella misma y sentenció diciendo que, si suma un trofeo más a su colección, lo recibirá como un gran éxito.

De hecho, fue la misma Mati Álvarez quien dijo que era la mufa, ya que perdieron las dos competencias; sin embargo, quien se vio muy molesto por su rendimiento es Mario Mono Osuna. El exfutbolista aseguró que no le gusta perder y menos cuando sus enemigos no andan fino, de hecho, señaló que Koke Guerrero no logró ganar sus carreras y esas oportunidades no se dan siempre en la competencia.