Exatlón México: Rojos atacan y Azules defienden, ¿quién gana hoy jueves 2 de abril de 2026 la Villa 360?

Para hoy jueves 2 de abril se llevará a cabo la segunda pelea por la Villa 360 en la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México, los Rojos perdieron el inmueble con lujos tras tener un tablero de 8-1 a favor de los Azules; no olvides sintonizar la señal de Azteca Uno para ver en vivo el programa en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, o bien, puedes dar clic aquí para ver todo el contenido exclusivo como: fotos, videos y entrevistas.

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Evelyn Guijarro se enoja con los Azules por esta razón

Luego de perder el Power Token Femenil, quien se mostró muy enojada fue Evelyn Guijarro, quien les dijo a sus compañeros Azules que sí extrañaba a Doris del Moral, y es que Bulldozer siempre corría con ella para decirle lo que tenía que hacer cuando pasaba por algunos obstáculos que tienen las pistas; esto fue lo que señaló Sniper, y les reclamó que, cuando ella está concentrada en su objetivo, mínimo tienen que decirle lo que debe hacer.

Karol Rojas muy contenta por haber ganado el Power Token Femenil

Karol Rojas pudo ganar el Power Token Femenil, pero, para buena suerte de la jugadora de Futbol Bandera, no fue uno, sino dos premios de este tipo. Tras hacerse con estas recompensas, la participante Roja reveló una emocionante anécdota; la cual trataba sobre su gusto por las cámaras ya que le gusta sacar fotografías y video.

De hecho, antes de entrar a la novena temporada de Exatlón México, dio a conocer que, su equipo en donde entrenaba se puso de acuerdo para practicar a las 5 de la mañana para que ella pudiera salir a trabajar muy temprano y posteriormente ir a estudiar; sin embargo, ahora, con los 2 Power Token, Karol Rojas podrá comprar esa cámara que tanto desea.

Pero, el éxito que tuvo Karol Rojas en las pruebas no fueron nada más de ella, de hecho, la misma ganadora pudo agradecerle a Benyamin Saracho, quien fue quien la estuvo aconsejando durante toda su carrera, y además, en la presente novena temporada de Exatlón México, se ha vuelto uno de sus mejores amigos, ya que siempre están haciendo bromas y entrevistando a sus demás compañeros.

