Exatlón México: Doris del Moral, Valery Carranza o Natali Brito, descubre quién es la eliminada de hoy domingo 8 de marzo de 2026

La semana 23 de la novena temporada de Exatlón México llegó a su fin hoy domingo 8 de marzo luego de jugarse 3 competencias; la segunda y tercera Batalla por la Supervivencia, así como el Duelo de Eliminación; sin embargo, los Rojos pudieron mandar a 3 mujeres celestes a la pugna máxima y la eliminada de este ciclo fue Natali Brito.

Eliminada de hoy domingo 8 de marzo de 2026 de Exatlón México

La eliminada de hoy domingo 8 de marzo de 2026 en la semana 23 de la novena temporada de Exatlón México fue Natali Brito. La leyenda Azul tuvo que ir al Duelo de Eliminación a lado de Doris del Moral y Valery Carranza; quienes pudieron seguir teniendo un sitio en el reality deportivo y que entrarán a la semana 24 el siguiente lunes 9 de marzo.

Recordemos que, Nat regresó a las playas del reality deportivo luego de salir eliminada hace un par de semanas, sin embargo, la producción la mandó volver para ocupar el sitio que había dejado disponible Dana Castro, quien abandonó la novena temporada de Exatlón México debido a una lesión.

Apenas el domingo 1 de marzo de 2026, Natali Brito también estuvo en un Duelo de Eliminación, pero en aquel fin de semana se midió ante Valery Carranza y contra Ella Bucio, pero, en esa pugna máxima, la que fue eliminada fue la campeona de parkour; ahora a 8 días de aquella prueba, Nat revive el mismo escenario, pero sin la misma suerte de hace una semana.

Mati Álvarez no es una máquina

Por otro lado, tras ganar la tercera Batalla por la Supervivencia, los problemas llegaron en la Villa 360 con los Rojos. Mario Mono Osuna reunió a todos y le dijo a Mati Álvarez que la sentía un poco apática y distante del grupo, además, el exfutbolista le hizo saber que, a ella se le exigía porque era la más ganadora de la marca.

Golden Champion por su parte reveló que, esta temporada ha sido una de las más complicadas de su carrera, y aseguró que ella no es una máquina para correr y no sentir nada, además señaló que, tenía un problema y no era físico, sino más mental; y que necesitaba más cariño de su equipo, a quienes casi no sentía.