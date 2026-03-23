Doris rompe el silencio tras su eliminación de Exatlón México y confiesa lo más duro de la competencia

La salida de Doris en la semana 25 de Exatlón México generó múltiples reacciones entre los fans de la novena temporada, pues la atleta compartió frente a cámara cómo ha vivido su experiencia dentro del reality deportivo más demandante de la televisión.

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El paso de Doris por la novena temporada estuvo marcado por retos físicos y emocionales, pues en sus palabras fue una de las temporadas más difíciles de su carrera, en donde el desgaste ya comenzaba a hacerse cada vez más presente.

El desgaste físico en la recta final

La atleta reconoció que a partir de la semana 20, el cansancio acumulado comenzó a impactar en su rendimiento, pues la exigencia cotidiana de los circuitos, sumada al encierro y la presión de las cámaras, representa un desafío completo. No obstante, el pilar de los Azules fue clara al señalar que haber formado parte de esta edición es uno de los logros más importantes de su trayectoria.

La dificultad de despedirse de sus compañeros

Para Doris, el momento que más complicó su salida fue el dejar a sus compañeros, especialmente a Sniper, a quien reconoció como parte de su familia. La conexión entre los integrantes del equipo suele convertirse en un factor clave dentro de la contienda, pues ante el cansancio mental, mantener un vínculo de apoyo es fundamental.

Una temporada con alto nivel deportivo

Frente a cámara, Doris resaltó el alto nivel competitivo que se juega en la novena temporada, advirtiendo que existe una nueva generación de atletas con gran talento y preparación a quienes es difícil seguirles el paso.

Agradecimiento a los fans

Finalmente, Doris agradeció el apoyo del público y de todos los que día a día son parte del Equipo Azul, señalando la gran importancia del respaldo de los seguidores durante cada etapa de la competencia.