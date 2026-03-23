FOTOS | Reencuentro de leyendas de Exatlón México: Estos son los atletas que asistieron a la boda de Cristian Anguiano y Casandra Ascencio

Recientemente, la boda entre Casandra Ascencio y Christian Anguiano se ha vuelto el gran evento para los fanáticos de Exatlón México, pues el momento no solo representó la unión de dos almas, sino también el esperado reencuentro entre varios atletas históricos del programa, quienes celebraron junto a la feliz pareja.

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El evento reunió a figuras que han marcado distintas etapas de Exatlón México, lo que generó gran nostalgia entre los fanáticos, quienes recuerdan sus participaciones dentro de los circuitos más demandantes de la televisión mexicana.

Boda de Casandra Ascencio y Christian Anguiano de Exatlón México

Atletas de Exatlón México que asistieron a la boda

Entre algunos de los invitados confirmados que han marcado la historia de Exatlón México están: Ernesto Cázares, Keno Martell, Heliud Pulido, Sofía Arroyo, Jorge Olivera, Aristeo Cázares y David Juárez.

Sin lugar a duda, la presencia de estos atletas ha provocado una gran emoción dentro de la conversación digital, pues los seguidores del programa han

Boda de Casandra Ascencio y Christian Anguiano de Exatlón México

La presencia de estos atletas provocó gran emoción en redes sociales, donde seguidores destacaron el reencuentro de competidores que dejaron huella en el programa.

Un evento que reunió a la comunidad Exatlón México

Recordemos que la relación entre Casandra y Christian surgió durante su participación dentro del programa, en donde mostraron una química y apoyo mutuo únicos, la cual con el paso del tiempo se consolidó fuera de las cámaras, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del programa.

Boda de Casandra Ascencio y Christian Anguiano de Exatlón México

El legado de Exatlón México sigue uniendo a sus participantes

Más allá de la competencia, el programa ha logrado generar grandes círculos duraderos que han marcado a todos los fanáticos y consolidando a Exatlón México como el reality deportivo favorito de la televisión nacional.