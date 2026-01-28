Momento de terror en Exatlón México: Alejandro sufre fuerte golpe y prende las alarmas

Durante uno de los circuitos más exigentes de Exatlón México, Alejandro sufrió un fuerte golpe al lanzarse a la alberca tras impactarse contra la rampa. La intensidad del impacto lo obligó a recibir atención médica, generando un ambiente de tensión, estrés y frustración en el atleta del Equipo Azul, quien no pudo acompañar a sus compañeros en uno de los momentos más críticos de la competencia.