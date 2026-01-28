inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Momento de terror en Exatlón México: Alejandro sufre fuerte golpe y prende las alarmas

Un salto mal calculado cambió el ritmo de la competencia y encendió la preocupación dentro de la novena temporada de Exatlón México

Videos,
Exatlón México

Durante uno de los circuitos más exigentes de Exatlón México, Alejandro sufrió un fuerte golpe al lanzarse a la alberca tras impactarse contra la rampa. La intensidad del impacto lo obligó a recibir atención médica, generando un ambiente de tensión, estrés y frustración en el atleta del Equipo Azul, quien no pudo acompañar a sus compañeros en uno de los momentos más críticos de la competencia.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos