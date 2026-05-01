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3 regalos originales para este 10 de mayo, Día de las Madres

Este 10 de mayo es la ocasión perfecta para demostrar el amor y gratitud a mamá. Checa estas 3 ideas de regalos originales para el Día de las Madres 2026.

3 regalos originales para este 10 de mayo, Día de las Madres
Checa estas ideas de regalos originales para el Día de las Madres | Crédito: Pexels

Escrito por: Daniela Arvizu

El 10 de mayo llegó y, ¿otra vez no sabes qué obsequiarle a mamá? ¡No te preocupes! Aquí te compartimos 3 regalos originales para el Día de las Madres que, sin duda, harán que esta fecha sea aún más especial y memorable. Estas opciones añadirán un toque diferente a este día tan importante y cargado de emoción. Así que sigue leyendo y celebra a mamá de una forma única.

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3 regalos originales para este 10 de mayo, Día de las Madres

1. Día de Spa

Mamá siempre está cuando la necesitamos, no importa el día o la hora. Por ello, no hay mejor regalo que un día de spa. Consiente a este ser tan especial con un respiro de la rutina y el estrés en un espacio completamente dedicado a su bienestar. Ya sea que tome un masaje relajante o se sumerja en un jacuzzi o sauna, esta idea le encantará. Si bien no se trata de un regalo físico, la experiencia jamás la olvidará.

Día de Spa - regalos originales para mamá
| Crédito: Pexels

2. Taller creativo

Si tu mamá es de esas personas que se mantienen en constante movimiento y aprendizaje, qué mejor manera de sorprenderla que con un taller creativo para explorar y aprender nuevas habilidades. Puede ser de pintura, velas, jardinería, fotografía o, incluso, de repostería o cocina. Lo mejor de todo es que pueden tomar el taller juntos, dando como resultado una experiencia verdaderamente significativa.

Taller creativo - regalos originales para mamá
| Crédito: Pexels

3. Regalo personalizado

Si lo que deseas es un regalo físico más allá de una experiencia, ¿por qué no pruebas con un obsequio personalizado? Esto añade un valor especial y sentimental al regalo. Un ejemplo de ello puede ser joyería personalizada, ya sea con su nombre o inicial; así como algún objeto decorativo o una prenda con significado único. Las manualidades también son una buena opción en esta categoría. Puedes crear un álbum de memorias, cocinar su platillo favorito o hacer una carta especial. ¡Echa a volar tu imaginación!

Regalos personalizados - regalos originales para mamá
| Crédito: Pexels

Sea cual sea tu regalo, recuerda que el objetivo del Día de las Madres es fortalecer el lazo familiar a través del amor, la gratitud y la entrega; pues las mamás juegan un papel fundamental en la vida de cada persona; así que no dudes en pasar tiempo con este ser tan especial.

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