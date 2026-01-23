¿Quién gana la medalla especial hoy en Exatlón México? Rojos y Azules se juegan todo este 23 de enero

Exatlón México alcanza uno de sus puntos más intensos este viernes 23 de enero del 2026, cuando los Rojos y Azules se enfrenten cara a cara por una medalla especial, que, de acuerdo con Rosique, podría marcar un antes y un después dentro de la novena temporada. Por ello, la pregunta que resuena en toda la familia de Exatlón México es: ¿Quién gana la medalla especial de esta noche?

Ahora lee: Exatlón México: Programa Completo del 22 de enero del 2026

No cabe duda de que las medallas se han convertido en uno de los elementos más codiciados de la competencia, ya que no solo representan ventajas rumbo a la recta final, sino que además representan un golpe directo al ánimo del equipo rival. La realidad es que ambos equipos llegan con historias muy distintas, pero con el mismo objetivo, conseguir la ventaja.

¿Cómo llegan las escuadras a esta medalla?

Por un lado, los Rojos viene mostrando una clara mejoría en cuanto a su trabajo en equipo, demostrado en las últimas victorias, factor que suele ser determinante en este tipo de duelos, que obligan a cada miembro a darlo todo para ganar la medalla grupal.

Del otro lado, los Azules no están dispuestos a ceder más terreno, y a pesar de que han vivido momentos complicados, sus atletas han demostrado que cuando se trata de pruebas decisivas, sacan el carácter y la experiencia se sobrepone.

¿Quién ganará la medalla especial?

No cabe duda de que la medalla de hoy promete un circuito exigente, presión máxima y una recompensa que sin duda definirá el rumbo de la novena temporada de Exatlón México, en donde cada error, por mínimo que sea, significa la salida de un atleta y el término de su sueño.

Este 23 de enero, la pregunta es inevitable: ¿Serán los Rojos quienes consoliden su momento, o los Azules quienes sorprendan y cambien el rumbo de la competencia? La respuesta la tendrás esta noche por Azteca UNO.