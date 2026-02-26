inklusion logo Sitio accesible
Polémico experimento en La Villa 360: Reclamos y tensión en El Equipo Rojo dentro de Exatlón México

Un experimento sobre la limpieza en La Villa 360 generó incomodidad y debate en Exatlón México. No todos estuvieron de acuerdo con la dinámica.

Humberto, Mono y Jazmín realizaron un experimento social relacionado con la basura en La Villa 360 dentro de Exatlón México. Señalaron falta de proactividad del equipo, pero Ella expresó que no le agradan estas dinámicas que exponen a todos. La convivencia vuelve a ser tema central.

