Exatlón México: La energía de Humberto divide opiniones dentro del equipo y Mati arremete contra el “tiene una actitud nefasta”
La energía dentro del equipo se desequilibra y una sola actitud comienza a marcar el rumbo de la competencia.
En Exatlón México, la actitud de Humberto se convierte en tema central luego de que sus compañeros reconocen que su energía es determinante para el rendimiento colectivo, señalando que cuando él está activo y concentrado, el equipo completo se mantiene fuerte, pero cuando su ánimo decae, la dinámica interna se resiente y la tensión se hace evidente dentro de la competencia.