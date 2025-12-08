Mati hace historia: Conquista su cuarta medalla y manda mensaje que sacude Exatlón México

Mati volvió a dar de qué hablar en la novena temporada de Exatlón México al ganar su cuarta medalla, un logro que la mantiene como una de las atletas más fuertes y constantes del reality. Tras obtener la victoria, compartió un mensaje sincero agradeciendo al Equipo Rojo y a todos los fanáticos que han estado “al pie del cañón” apoyándola desde el primer día. La atleta aseguró que esta temporada está enfocada en disfrutar cada paso del proceso, desde los días buenos hasta los malos, sin perder de vista el esfuerzo máximo que la caracteriza.