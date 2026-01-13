Exatlón México | Juego por el Beneficio | Rosique lo anuncia: El equipo ganador recibe un premio que va más allá de la pista
La competencia sube de intensidad cuando Rosique anuncia un beneficio inigualable: La llegada de un premio que podría marcar el ánimo del equipo ganador tras semanas de desgaste.
Rosique sorprendió a los atletas al revelar que el equipo que logre colocarse cinco puntos por delante recibirá la visita del equipo de belleza e imagen de Exatlón México, un premio que llega en un momento clave tras semanas de encierro y exigencia extrema, y que podría convertirse en una ventaja emocional determinante para enfrentar los próximos circuitos de la temporada.