¡Adiós con el corazón! Karol se despide de Exatlón México y conmueve a fans

Karol se convirtió en la eliminada de la semana 29 de Exatlón México y compartió un emotivo mensaje de despedida. La atleta agradeció la experiencia, destacando su resiliencia y crecimiento personal. Reconoció que lo más difícil fue dejar a sus compañeros, a quienes consideró familia, y aseguró que se va con aprendizajes que marcarán su vida.