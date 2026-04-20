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¡Adiós con el corazón! Karol se despide de Exatlón México y conmueve a fans

Una despedida llena de emociones y aprendizaje: Karol se despide de la novena temporada de Exatlón México en la semana 29.

Karol se convirtió en la eliminada de la semana 29 de Exatlón México y compartió un emotivo mensaje de despedida. La atleta agradeció la experiencia, destacando su resiliencia y crecimiento personal. Reconoció que lo más difícil fue dejar a sus compañeros, a quienes consideró familia, y aseguró que se va con aprendizajes que marcarán su vida.

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